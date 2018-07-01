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Cristiano Ronaldo’dan tehditler sonrası önlem

Cristiano Ronaldo , sosyal medyada yayılan söylemler sonrası kendisine koruma tuttu.

01 Temmuz 2018 Pazar, 14:18
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Marecos (solda), Cristiano Ronaldo ve kız arkaşı

Marecos (solda), Cristiano Ronaldo ve kız arkadaşı

Daha önce Arjantinli yıldız Lionel Messi ve Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps gibi isimleri de tehdit eden terör örgütü DEAŞ, bu kez tehditlerini Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo‘ya yöneltti.

Tecrübeli futbolcu, sosyal medyada yayılan söylemler sonrası kendisine, karma dövüş sanatları ustası olan Nuno Marecos isimli bir koruma tuttu. Marecos, Ronaldo’yu Kiev’de oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde de yalnız bırakmamıştı.

Cristiano Ronaldo kimdir ?

5 Şubat 1985, forvet pozisyonunda oynayan Portekizli futbolcudur. La Liga ekiplerinden Real Madrid takımında 7 numaralı formayı giymektedir ve Portekiz millî takımında kaptanıdır.

Cristiano Ronaldo koruma

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