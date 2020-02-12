Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de Ay-Yıldızlı Ekibimiz Gücünü Gösterdİ

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen 47. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası’nda Türkiye bir kez daha zirvede yer aldı. Ay-yıldızlı ekibimiz, 6 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya kazanarak üst üste ikinci Avrupa Şampiyonası’nı ilk sırada tamamlayarak gücünü gösterdi.

Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Milli Takımı bir kez daha muhteşem bir performans sergiledi. Budapeşte’de 7-9 Şubat tarihleri arasında düzenlenen 47. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası’na üye 54 ülkeden 1157 sporcu mücadele ederken sadece Monako gelmediği şampiyonada Türkiye, 6 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.

Karate Milli Takımı, hem genel klasmanda ilk sırayı aldı hem de organizasyonun en çok madalya kazanan ülkesi oldu. 2019 Aalborg’da altı altın, dört gümüş ve altı bronz madalya kazanarak genel klasmanda ilk sırayı alan Milli Takımımız, üst üste ikinci kez bu başarıyı tekrarlayarak tarihi bir performansa imza attı. Ay-yıldızlı ekip, Macaristan’daki dikkat çeken performansı ile 2008’den bu yana altıncı kez bu başarıyı tekrarlamış oldu.

Macaristan’da 19 erkek, 17 bayan sporcuyla ülkemizi temsil eden Karate Milli Takımımız, ikisi takım olmak üzere 35 dalda madalyanın dağıtıldığı şampiyonada 23 dalda madalya için final ya da üçüncülük müsabakasına çıktı. Bu müsabakaların sekizini kaybetmesine karşın genel klasmanı lideri olan Ay-yıldızlı ekip, son yıllardaki en dikkat çekici performanslardan birini sergiledi.

2008 İtalya’da toplamda 14 madalya ile ilk sırayı alan Ay-yıldızlı ekip, 2010 İzmir’de 16, 2013 Konya’da 18, 2016 Kıbrıs’ta 20, 2019 Aalborg’da da 16 madalya ile genel klasman şampiyon oldu. Şampiyonanın son ayağı 2020’de Budapeşte’ye uzanırken Türkiye toplamda aldığı 15 madalya ile karatedeki trendini sürdürdü.

Madalya kazanan Türk karateciler:

Altın

Müşerref Özdemir – Ümit Kumite 47kg

Furkan Kaynar – Ümit Ferdi Kata

Enes Özdemir – Genç Ferdi Kata

Ömer Faruk Yürür – Genç Kumite 68kg

Ömer Faruk Ateş – U21 Kumite 60kg

Erkek Takım Kata – Altın (Enes Özdemir, Furkan Kaynar, Ömer Berat Kaynar)

Gümüş

Hazel Balık – Genç Kumite 48kg

Alperen Yaman – Genç Kumite 76kg

Keyda Nur Çolak – Genç Ferdi Kata

Bronz

Damla Su Türemen – Ümit Ferdi Kata

Simay Tokcan – Genç Kumite 53kg

Mert Halıcı – Ümit Kumite 52kg

Ömer Abdurrahim Özer – U21 Kumite 67kg

Rabia Şentürk – U21 Kumite +68kg

Bayan Takım Kata – Altın (Zehra Kaya, Damla Su Türemen, Şule Azra Akbulut)