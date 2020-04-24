Avusturyalı boksör Wilhelm Ott: “İslam’ın değerleri bana güç verdi.”

Evde karantinada olan Avusturyalı boksör Wilhelm Ott, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Müslümanlığa geçtiğini söyledi. Dövüşcü karantina günlerinde çok okuyup çok düşündüğünü artık bir Müslüman olduğunu ifade etti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını insanları bir çok konuda düşünmeye sevketti. Bunlardan Avusturyalı boksör Wilhelm Ott, uzun zamandan beri aklında olan islamiyeti değerlendirme imkanı buldu ve Müslüman oldu. Tereddütsüz bir Müslüman olduğunu veAllah’a inandığını belirtti.

Müslüman olduğunu sadece arkadaşlarıana söyleyeceğini ancak sonra herkesin bilmesi gerektiğini düşünen dövğşcü Ott, yaptığım paylaşımdan sonra da büyük ilgi gördüğüne dikkat çekti.

37 yaşındaki Ott, Türk arkadaşının kendisini Müslüman yaptığını ve ilk Kuran-ı Kerim’i kendisine verenin de o olduğunu belirtti.