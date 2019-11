WAKO IF (Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliği) Genel Kurulu Antalya’ da Gerçekleşti. Genel Kurulda WAKO IF As Başkanı seçildi.

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı Antalya’ da 23 Kasım – 01 Aralık 2019 tarihleri arasında devam eden Dünya Kick Boks Şampiyonası sırasında yapılan WAKO IF (Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliği) Genel Kurulunda WAKO IF As Başkanı seçildi.