TOKYO 2020’DE SESSİZ GÜN!

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ÇUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN SPORCULARIMIZIN BAŞARISINI TEBRİK EDİYOR
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda 26 Temmuz Pazartesi günü geride kalırken, sporcularımız boks, judo, taekwondo ve diğer branşlarda yelken ve yüzme dallarında yarışmalar yapıldı.
Boksta Batuhan Çiftçi -52kg ilk maçında Rio 2016 şampiyonu Özbek Shakhobidin Zoirov’a yenilerek elendi.
Judoda Bilal Çiloğlu -73kg ilk turda karşılaştığı Ürdünlü rakibi Younis Eyal Slman’ı ipponla yenerek çıktığı son 16 turunda Rio 2016 şampiyonu Japon Shohei Ono’ya mağlup oldu ve elendi.
Taekwondoda -67kg ilk turunda Nur Tatar, ilk tur maçında Nijeryalı Elizabeth Oluchi Anyanacho’yu 12-7 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde ABD’li Paige McPherson’a altın vuruşta yenilen sporcumuz, ABD’li rakibi yarı finalde kaybedince Oyunlardan elendi.
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