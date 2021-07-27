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TOKYO 2020’DE SESSİZ GÜN!

24 okunma — 28 Temmuz 2021 00:07
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SİYAHKUŞAK

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Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda 26 Temmuz Pazartesi günü geride kalırken, sporcularımız boks, judo, taekwondo ve diğer branşlarda yelken ve yüzme dallarında yarışmalar yapıldı.

Boksta Batuhan Çiftçi -52kg ilk maçında Rio 2016 şampiyonu Özbek Shakhobidin Zoirov’a yenilerek elendi.

Judoda Bilal Çiloğlu -73kg ilk turda karşılaştığı Ürdünlü rakibi Younis Eyal Slman’ı ipponla yenerek çıktığı son 16 turunda Rio 2016 şampiyonu Japon Shohei Ono’ya mağlup oldu ve elendi.

Taekwondoda -67kg ilk turunda Nur Tatar, ilk tur maçında Nijeryalı Elizabeth Oluchi Anyanacho’yu 12-7 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde ABD’li Paige McPherson’a altın vuruşta yenilen sporcumuz, ABD’li rakibi yarı finalde kaybedince Oyunlardan elendi.

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