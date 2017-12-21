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Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası 10 – 14 Ocakta…

21 Aralık 2017 Perşembe, 23:33

Türkiye Taekwondo Federasyonu, 2018’e Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası ile start verecek.

YılıFederasyonun Faaliyet Programı’nda yer alan Şampiyona 10 – 14 Ocak 2018 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşecek. Türkiye Taekwondo Federasyonu’nun 2018 Yılı Faaliyet Programı’nda yer alan Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası 10 – 14 Ocak 2018 tarihleri arasında Antalya’da yapılacak. 4. gün sürecek şampiyonaya bay ve bayanlar katılacak.

 

 

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