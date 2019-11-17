Flaş! Bellator Londra, gün sayıyor! Sabriye Şengül MMA Maçı İçin Kafese Girecek…

İngiltere’nin başkenti Londra’da 23 kasımda gerçekleşecek Bellotor’un son ayağında dövüşcümüz Sabriye Şengül MMA maçı için kafese girecek. Bir süreden beri idmanlarını ciddi bir şekilde yürüten Şengül, şampiyonluk kemeri için dövüşecek.

Türkiye’yi ilk kez kafes dövüşünde temsil edecek olan kadın sporcusumuz Sabriye Şengül Bellotor’un Londra ayağında Denise Kielholtz ile karşı karşıya gelecek. Sayılı günler kala antremanlarına devam eden dövüşcümüz MMA antrenörü Egemen Baranok ve Muaythai’de şampiyonların hocası Taylandlı Kru Don. ile çalıştı.

Maçın bir MMA maçı olması tüm detayların masaya yatırılmasını gerektirdi. Rakip Denise Kielholtz’un analizleri yapılarak zayıf yönlerini gözlemlendi ve ona göre çalışmalar yapıldı. Denise Kielholtz’da maçın MMA olmasını isterken kendi avantaj faktörünü öne çıkardı. Egemen hocanın MMA ve Grapling idmanları ile hazırlanan Şengül, kafeste bu birikimini ortaya koyacak. Öte yandan Bellator Londra’daki MMA maçının kamp sürecinde çalışılan antrenörlerden Tayland’lı Kru Don. bugüne kadar 15 tane dünya şampiyonu çıkarmış olmasıda dikkat çekiyor.

Sabriye Şengül, 23 Kasım’da İngiltere’de çıkacağı Bellator Londra kafes maçı için hazırlıklarını İstanbul’da sürdürüyor.