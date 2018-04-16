Hollywood Filmlerini Dümene Bağladı!

Filmlerin, dizilerin hatta bir reklam filminin bile kamera arkası merak edilir! Bakın Hollywood filmlerinde bir kılıçlı sahnenin perde arkası…

Sinema dünyasının devi Hollywood’un filmlerinde kamera arkasında neler oluyor? Hiç merak ettiniz mi?

İşte birçok kişinin ilgiyle izlediği fakat birazda aşina olduğu o filmlerin sahne arkası fotoğraflarından birisi.

Milyon dolarlık filmlerin nasıl çekildiğine birde bu açıdan bakın. Öyle hiçte kamera arkasında inanılmaz şeyler bulunmuyor.

Özel bilgisayarlarla inanılmaz efektler kullanılarak filmler izleyicilere ulaştırılıyor. Acaba kamera arkasının tamamını görsek ne kadar izleriz?