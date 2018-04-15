İllerarası Karate-Do Lig Şampiyonası’nda 3. Etab Yapıldı

İllerarası Karate-Do Lig şampiyonası’nın 3. Etabı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı onuruna düzenlenirken kata ve kumite kategorileri şeklinde icra edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın düzenlediği İllerarası Karate-Do Lig şampiyonasının 3. Etabı sona erdi. İllerarası Karate’nin bu ayağı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı onuruna düzenlendi ve yaklaşık 900 sporcu katılıldı.

KOU Gazanfer Bilge Spor Salonu’nda gerçekleşen İllerarası Karate-Do Lig Şampiyonası’na 1999 ile 2010 doğumlu sporcular katılım gösterdi. Etabın bu ayağı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı onuruna düzenlenirken kata ve kumite kategorileri şeklinde gerçekleşti.

İllerarası Karate-Do Lig Şampiyonası toplam 4 etaptan oluşuyor. Bundan sonra lig kapsamında bir etap daha yapılacak ve Mayıs ayında Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda gerçekleşecek. 4. Etabın sonunda dereceye giren genç karatecilere madalyalarının yanı sıra şampiyonluk kupası verilecek.