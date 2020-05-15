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  • Mike Tyson’ın Boks Tutkusu Ağır Bastı, Rakibi Holyfield Mı Olacak?
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    15 Mayıs 2020

    tarihinde eklendi.

Mike Tyson’ın Boks Tutkusu Ağır Bastı, Rakibi Holyfield Mı Olacak?

SİYAHKUŞAK

Boks tutkusu ağır basan Tyson’a çeşitli kesimlerde tepki gelsede eski dünya şampiyonu yoluna devam etme kararından vazgeçmedi. Tyson’ın rakibinin Holyfield olacağı yönünde iddialar ağır basıyor.

Geçtiğimiz günlerde boks idmanlara başlayan Mike Tyson, ihtiyaç sahiplerine yardım amaçlı 3-4 raundluk maçlara çıkma isteğini dile getirince yorumlar peşpeşe geldi. Boks tutkusu ağır basan Tyson’a çeşitli kesimlerden tepki gelsede eski şampiyon yoluna devam etme kararından vazgeçmedi. Halen en genç Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu ünvanını elinde bulunduran Tyson’ın rakibinin Holyfield olacağı iddialar ağır basıyor.

Eski ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson, 15 yıllık bir aradan sonra geri dönüşü işaret ettikten sonra yeni paylaştığı videoda nihayet ‘Geliyorum!’ dedi. Tyson, Instagram hesabında son idmanından bir görüntü kolajı paylaştı. Fiziksel olarak iyi görünen Tyson’ın yumruk kombinasyonlarını içeren klip, kısa bir süre içinde üç milyondan fazla görüntüleme aldı.

Tyson’ın eski rakiplerinden Holyfield ise geliri Covid-19 mağdurlarına bağışlanmak üzere yapılacak bir gösteri maçına açık olduğunu söyleyerek heyecan yarattı. Öte yandan birçok ünlü sporcuda Tyson’la maça çıkma taleplerini duyurdular.

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