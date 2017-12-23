JKA Türkiye 23 Aralık 2017 Çalışması Yapıldı

JKA Türkiye’nin 23 Aralık 2017 çalışması İstanbul Dinamik Spor Merkezi’nde yapıldı. Bir aile havasında geçen çalışma 2017’ye veda yeni yıla merhaba oldu!

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Shihan HAKAN ALPAY‘la keyifli ve güzel bir antrenman gerçekleşirken 2017’ye bu çalışma ile veda edildi. JKA’nın faaliyet proğramında yer alan çalışması toplu olarak icra edildi ve çocuklarla birlikte yapıldı. Büyük-küçük tüm katılımcıların birarada olmasıyla bir aile çalışması gerçekleşirken 2017’ye veda yeni yıla ise merhaba oldu!

Jka Türkiye aylık çalışmasında Kata, kihon ve kumite çalışmaları yapılırken detaylandırmaya gidildi.Katılımcılar, “Shihan Hakan Alpay yönetiminde 2017 yılının son JKA Türkiye çalışmasını çocuklarla birlikte yaptık. Biz de çocuklar gibi şendik. Tüm Senseilerimize çok teşekkür ederiz.” diyerek özetlediler.