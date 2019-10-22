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  • 7.Askeri Olimpiyat Oyunları’nda Madalya Sayımız 4 Oldu
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    22 Ekim 2019

    tarihinde eklendi.

7.Askeri Olimpiyat Oyunları’nda Madalya Sayımız 4 Oldu

SİYAHKUŞAK

Çin’in Wuhan kentinde düzenlenen 7.Askeri Olimpiyat Oyunlarında dün aldığımız 2 bronz madalyanın ardından bugünde 1 altın ve 1 bronz madalya daha kazanarak madalya sayımız 4’e yükseldi.

Serbest Stilde Olimpiyat Dünya Avrupa Şampiyonumuz 125 kg Taha AKGÜL finalde Asya Şampiyonu İranlı rakibi Yadollah Mohebbi’yi (3-0) yenerek ALTIN MADALYA kazandı.Taha Akgül ilk turda Türkmenistan Güreşçisi Sohbet Belliyev’i (5-0) Çeyrek Finalde Ukraynalı Aleksandr Koldovski’yi (4-0)
Yarıfinalde de Avrupa 3.sü Polonyalı Robert BARAN’ı (4-0) yenerek finale yükseldi ve ALTIN MADALYA için finalde karşılaştığı Asya Şampiyonu İranlı rakibi Yadollah Mohebbi’yi de rahatça (3-0) yenerek ve rakiplerine hiç puan vermeden Askeri Olimpiyatlarda Şampiyon olarak ALTIN MADALYA kazandı.

Fatih YAŞARLI’dan BRONZ MADALYA…
97 kg Fatih YAŞARLI ilk turda Letonyalı Andris Ozols Ozolins’i (11-0) sayı tuşuyla yendi.
Çeyrek Finalde Avrupa 2.si Belarus Aleksandr Hushtyn’e (5-2) yenildi.
Belarus güreşçi yarıfinalde Çinli rakibi Huwetibieke Bahetihan’ı yenip finale yükseldiği için güreşçimiz repesajda İsviçreli Samuel Scherrer’i (3-1) yendi Bronz madalya için karşılaştığı Çinli rakibi Huwetibieke Bahetihan’ı da (4-2) yenerek BRONZ MADALYA kazandı.

Böylece TÜRKİYE Askeri Olimpiyat oyunlarında Serbest Stilde
1 Altın Madalya
Taha AKGÜL
3 Bronz Madalya
– Selahattin Kılıçsallayan
– Soner DEMİRTAŞ
– Fatih YAŞARLI

Toplam 4 sıklette 4 Madalya kazanmış oldu.

Rusya 3 Altın 1 Bronz Madalya
İran 1 Altın 1 Gümüş Madalya
Kuzey Kore de 1 Altın Madalya kazandı.
Yarın mindere 67 kg’da Enes Başar çıkacak. Perşembe günü ise 77 kg’da Aslan Atem, 87 kg’da Metehan Başar ve 130 kg’da Rıza Kayaalp madalya mücadelesi verecekler.

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