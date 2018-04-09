Judo Antalya Grand Prix’de 2 Altın, 2 Bronz Madalya…

Antalya Grand Prix müsabakalarının son gün yapılan müsabakalar ile sona erdi. Türkiye, toplamda; 2 altın ve 2 bronz ile sıralamada üçüncülüğü elde etti.

Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) tarafından 2013 yılında faaliyet programına dahil edilen Grand Prix müsabakalarının ikincisi Antalya Spor Salonu’nda düzenlendi. Organizasyonda 11 Türk sporcu mücadele etti.

Erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak, finalde ABD’li Jack Hatton ile karşılaştı. Rakibini ippon ile mağlup eden Türk sporcu, Türkiye’ye organizasyondaki ilk altın madalyayı kazandırdı.

İlk gününde tatamiye çıkan 48 kiloda Gülkader Şentürk, ilk turda Azeri Leyla Aliyeve’yı yenerek çeyrek finale çıktı. Çeyrek finalde İsralli Tamar Malca’ya yenildi. Repesajda Rus AnastasiaPaulenko’yu, Bronz madalya maçında ise Sloven Marusa Stangar’ı yenen Şentürk bronz madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 63 kiloda Büşra Katipoğlu ise üçüncülük maçında Brezilyalı Yanka Pascoalino’nun karşısına çıktı. Rakibine ipponla üstünlük sağlayan Büşra bronz madalyanın sahibi oldu.

Grand Prix 2018’in son gününde kapanışı altın madalya ile Sebile Akbulut yaptı. +78 Kg’da tatamiye çıkan Sebile Akbulut finalde dünya sıralamasında üçüncü Bosna’lı Larıssa Ceric karşısında son bir dakikaya Waza-ari ile önde girdi. Bu skoru maç sonuna kadar koruyan Akbulut, altın madalyaya ulaştı.