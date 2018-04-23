Kalpler Onun Zaferi İçin Atacak!

Dövüşcümüz Gökhan Saki, dizindeki rahatsızlığının iyileşmesinden sonra Temmuz 2018’in ilk haftasında UFC 226 Las Vegas kartında kafeste olacak ve kalpler onun zaferi için atacak!

Gökhan Saki UFC’deki ilk karşılaşmasında Henrique da Silva’yı nakavt ederek light heavyweight sıkletine hızlı bir giriş yaptı. Bu ilk maçından sonra çıkacağı 2. maçı dizinde meydana gelen sakatlık nedeniyle iptal olmuştu. Tedavi sürecinin olumlu geçmesiyle birlikte Saki gelecek karta dahil oldu ve 7 Temmuz tarihine bilet yazıldı.

Şüphesiz dövüşcümüzün iddiası ve gücünü yansıtmak için rakibine karşı ortaya koyduğu mücadele taktir alıyor. Maçını tribünden veya ekran başında izleyen yada medyadan takip eden gözler, kalplerdeki sevgiyi açığa çıkartıyor. Hakemin ‘Fight’ komutuyla birlikte o kalpler onun zaferi için atıyor.

Saki’nin UFC 219 maçı rezerve edilerek yeni maçı orijinal maça bağlandı. Şimdi bir aksilik olmaz ise UFC Temmuz başına denk gelen Las Vegas 226 kartında kafeste olacak ve orijinal rakibi Khalil Rountree Jr. ile karşılaşacak.

UFC’de maç konseptinin yüksek güç ve kondisyon istiyor olması ve değişik dövüş yeteneklerini kabul etmesi sporcunun mix halini geçerli kılıyor. Saki, daha önce bu konuda kondisyonunu ve güreş kabiliyetini geliştireceğini söylemişti.

Geçtiğimiz günlerde Saki’ye sorulan soruda, “MMA için kimlerle çalışıyorsun? Eğitmenlerin hakkında bilgi verir misin?” denildi. Dövüşçü, “Çok fazla insanla çalışma fırsatım oldu. Koçlarım Selman Berisha ve Martijn de Jong. Hepsinin oyunda kendine has bir bakış açısı var ve benim en iyi performansı vermem için çalışıyorlar.” dedi. Saki ayrıca Türkiye’de ise Ertan Balaban ile jiu jitsu çalıştığına vurgu yaptı.

Öte yandan kafesteki son 2 rakibini nakavt eden Rountree ise fiziksel yetenekleriyle güçlü bir rakip. Dövüşcü ayakta ve yerde dövüşebiliyor. Agrasif ve kendi oyununu lanse ediyor ve çoğunda saldıran taraf oluyor!

İlk bakışta dikkat çeken şu ki; UFC maç trafiği ve her maç, dövüşcü için yüksek disiplin gerektiriyor. Elbette Saki’de o disipline bağlı kalarak tüm hazırlıklarını yapıyor. Yani, bu bir şov&gösteri değil, martial arts’ın tatamiye, ringe veya kafese yansıyan radikal halidir. Ancak o disiplin sporcuyu kazanma adayı yapar! Saki’de o adaylardan biri!