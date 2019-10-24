Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonası’nda üçüncü gün gençler, kumitede madalya mücadelesi verecek…

Şili’de devam eden Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonası’nda ikinci gün geride kaldı. Toplam 14 madalya müsabakasının 10’unda başarılı olan karatecilerimiz, ülkemizi genel klasmanın zirvesinde tutmaya devam etti.
Dünya Şampiyonası’nın üçüncü gününde gençler kumite mücadeleleri yapılacak.
25 Ekim Cuma günü tatamiye çıkacak Türk karateciler şöyle:
Nursu Çevik – Kumite 48kg
Beyza Atalay – Kumite 53kg
Gülbahar Gözütok – Kumite 59kg
Fatoş Hansu – Kumite +59kg
Mehmet Yusuf Boy – Kumite 55kg
Ekrem Altuner Yılmaz – Kumite 61kg
Emir Buğra Gencan – Kumite 68kg
Hasan Arslan – Kumite 76kg
Uğur Burak Özgündüz – Kumite +76kg