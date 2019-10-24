Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonası’nda üçüncü gün gençler, kumitede madalya mücadelesi verecek…

Şili’de devam eden Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonası’nda ikinci gün geride kaldı. Toplam 14 madalya müsabakasının 10’unda başarılı olan karatecilerimiz, ülkemizi genel klasmanın zirvesinde tutmaya devam etti.

Dünya Şampiyonası’nın üçüncü gününde gençler kumite mücadeleleri yapılacak.

25 Ekim Cuma günü tatamiye çıkacak Türk karateciler şöyle:

Nursu Çevik – Kumite 48kg

Beyza Atalay – Kumite 53kg

Gülbahar Gözütok – Kumite 59kg

Fatoş Hansu – Kumite +59kg

Mehmet Yusuf Boy – Kumite 55kg

Ekrem Altuner Yılmaz – Kumite 61kg

Emir Buğra Gencan – Kumite 68kg

Hasan Arslan – Kumite 76kg

Uğur Burak Özgündüz – Kumite +76kg