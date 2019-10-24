  • Anasayfa/
  • Haberler/
  • Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonası’nda üçüncü gün gençler, kumitede madalya mücadelesi verecek…
  • /

    25 Ekim 2019

    tarihinde eklendi.

Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonası’nda üçüncü gün gençler, kumitede madalya mücadelesi verecek…

SİYAHKUŞAK

Şili’de devam eden Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonası’nda ikinci gün geride kaldı. Toplam 14 madalya müsabakasının 10’unda başarılı olan karatecilerimiz, ülkemizi genel klasmanın zirvesinde tutmaya devam etti.

Dünya Şampiyonası’nın üçüncü gününde gençler kumite mücadeleleri yapılacak.

25 Ekim Cuma günü tatamiye çıkacak Türk karateciler şöyle:

Nursu Çevik – Kumite 48kg
Beyza Atalay – Kumite 53kg
Gülbahar Gözütok – Kumite 59kg
Fatoş Hansu – Kumite +59kg

Mehmet Yusuf Boy – Kumite 55kg
Ekrem Altuner Yılmaz – Kumite 61kg
Emir Buğra Gencan – Kumite 68kg
Hasan Arslan – Kumite 76kg
Uğur Burak Özgündüz – Kumite +76kg

Benzer İçerikler
İbrahim Altınova, Yurdışı Türkleri Karate Federasyonu (YTKF) Başkanı Seçildi
Haberler İbrahim Altınova, Yurdışı Türkleri Karate Federasyonu (YTKF) Başkanı Seçildi
Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonasına dördüncü gün; 1 Gümüş, 1 Bronz…
Haberler Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonasına dördüncü gün; 1 Gümüş, 1 Bronz…
Muaythai Veteranlar Türkiye Şampiyonası final müsabakaları devam ediyor…
Haberler Muaythai Veteranlar Türkiye Şampiyonası final müsabakaları devam ediyor…
Santiago’da Üçüncü Günü Pas Geçtik…
Haberler Santiago’da Üçüncü Günü Pas Geçtik…
Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası için Şili’de Bulunan Karate Milli Takımı Otel Değiştirdi
Haberler Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası için Şili’de Bulunan Karate Milli Takımı Otel Değiştirdi
Wako Büyükler Kickboks Dünya Şampiyonası Bosna Hersek’te gerçekleşti
Haberler Wako Büyükler Kickboks Dünya Şampiyonası Bosna Hersek’te gerçekleşti
  • Site İçi Yorumlar

Bültene Kaydol Anında Haberdar Ol !