Başkan Esat Delihasan, Bursa ve Sakarya’nın Ardından Adana Karate Camiasıyla Bir Araya Geldi

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, Covid19 tedbirleri kapsamında Hükümetin yapmış olduğu başarılı çalışma ile salgının kontrol altına alınmasının ardından yerinde ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Delihasan, Bursa ve Sakarya’nın ardından Adana karate camiasıyla bir araya gelerek Türkiye turuna devam ediyor.

Adana Öğretmenevi’ndeki buluşma samimi bir ortamda geçerken, dünyanın içinde bulunduğu süreçle ilgili bilgiler aktaran Başkan Esat Delihasan, Adana karate camiamızın değerli mensuplarının da görüşlerini aldı, bu süreçte yaşadıkları zorlukları ve çözüm önerilerini dinledi. Başkan Esat Delihasan’a TKF Genel Sekreteri Ali Bıldırcın eşlik etti.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, tüm kulüplere ve antrenörlere bu süreçte yardımcı olmak istediklerini ve bu sorunu hep birlikte hareket ederek aşacaklarına inandıklarını belirtti.

Başkan Delihasan, “Adana’da görev yapan karate ailemizin değerli hocaları, antrenör arkadaşlarımız ve hakem kardeşlerimizin şahsıma göstermiş olduğu ilgi, samimiyet, teveccüh ve misafirperverliği için yürekten teşekkür ediyorum. Bu süreçte Türkiyemiz’in her bölgesinde ziyaret ettiğimiz şehirlerimizde kardeşlik, güçlü bir aileye ait olma ve aidiyet duygusunu çok yakından hissettik ve tekrar tekrar gördük. Türk karate camiası olarak yıllardır yakaladığımız istikrarlı başarıyı, artarak devam ettireceğimizden şüphem yok çünkü bugünlere hep birlikte geldik ve gördüğümüz manzara bunun güçlü bir şekilde devam edeceği yönünde. Federasyon olarak biz her zaman camiamızın hizmetindeyiz. Camianın içinden gelen bir isim olarak bu duyguları yaşamamı sağlayan, hissettiren tüm hocalarıma, kardeşlerime teşekkür ediyorum” dedi.