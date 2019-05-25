Kıck Boks Nedir?

Kıck Boks son yıllarda gelişme göstermiş bir dövüş sanatları sistemdir. 70 yılların başında yeni kavramlar ortaya çıkmaya başlamış ve batı dövüş sporlarında olan Uzakdoğu hakimiyetinin kırılması adına alternatifler geliştirmeye başlanmıştır. Zamanla doğu ve batı arasında bir kombinasyon oluşmuş ve buna batı modern spor ilminide katarak bunkünkü modern Kick boks sistemi ortaya çıkmıştır.

Temelde Kick boks, birkaç dövüş sporunun bir araya gelmesi sonucunda oluşturulmuş, güç ve tecrübeye dayanan yumruk ve tekme teknikleriyle iki rakip arasında yapılan dövüş sporudur. Branşın arka planında karate, Muay Thai ve boks gibi sporların birikimini barındıran kick boks dünyada oldukça popüler ve yaygın bir spor dalıdır.

Tarihsel olarak çeşitli geleneksel stillerin birleşiminden meydana gelen karma bir dövüş sporu olan Kick boks, genellikle kendini savunma amacıyla, tekme ve yumruğa dayalı ayakta yapılan bir dövüş sporudur. Teknik ve güce dayalı olan kick boksun en belirgin özelliği sert bir spor olmasıdır. Rakibinizi yenmek için yüksek güç gerektiren bu spor, diğer birçok spordan daha fazla enerji harcamanızı sağlar. Bu nedenle bu sporda uzmanlaşmak için güçlü bir kondisyona sahip olmak oldukça önemlidir.

“Kick boks” saldırı ve savunmanın aynı dozaj ve konsantrasyonla yapılması gerektiği uygulamalı olarak gösterilmektedir. Tekme ve yumrukların kullanıldığı bir spor dalı olduğu için elbette eldiven, kask ve dişlik gibi malzemelerin kullanımı zorunludur. Spora yeni başlayanlar ilk aylarını kondisyon çalışmakla geçirirler. Teknik ve taktik antrenmanlara daha sonra geçilir. Sporcu tekme, yumruk, diz ve dirsek darbelerini kullanmayı sonraki dönemlerde öğrenir.

Kick boksun sağlıklı ve fit bir vücut için spor salonlarında da önemli bir çekiciliğe sahip olduğu bilinir. Bunun nedeni uzun bir spor salonu seansında koşma, dayanıklılık gibi çeşitli egzersizlerle harcanabilecek enerjiyi tek bir seferde karşılamaya imkân vermesidir. Sadece 60 dakika içinde bir dizi farklı yumruk ve tekme hareketiyle 800 kalori yakması kick boksun pek çok kişinin ilgisini çekmesi için yeterli gibi görünüyor.

Kick Boksta Bazı Kurallar;

Tam temaslı bir spor olduğu için kick bokstaki sporcuları, adil bir dövüş sağlamak için kendileriyle aynı ağırlık kategorisinde bir dövüşçüye karşı yarışmalıdır. Hakemin talimatlarını dinledikten sonra, her iki savaşçı da eldivene dokunur ve dövüş başlar. Kick boks kurallarına göre raundlar genellikle 3 dakika sürer ve raundlar arasında 1 dakikalık mola bulunur. Sporcular, yumruk ve tekmeyle rakiplerini rakiplerini nakavt etmeye çalışırlar. Sporcular bunu başaramazlarsa maçın galibi hakem kararı sonucu elde edilen puanlarla belirlenir. Daha fazla sayıya sahip olan avcı galip ilan edilir. Her iki sporcu aynı puana sahipse maç bir berabere bitmiş kabul edilir.

Faydaları;