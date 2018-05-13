Rusya’nın Kazan Şehrinde Madalya Günü!

Avrupa Taekwondo Federasyonu (WTE) tarafından düzenlenen Büyükler Avrupa Taekwondo Şampiyonası 10-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında Rusya’da devam ediyor. Sporcularımız İrem Altın, Nur ve Emin’den Gümüş geldi.

Rusya’nın Kazan şehrinde yapılan ve 45 ülkeden 363 sporcunun mücadele ettiği Büyükler Avrupa Taekwondo Şampiyonası’na Türkiye, 9 erkek ve 13 bayan olmak üzere toplam 22 sporcu ile katılıyor.

10-13 Mayıs tarihleri arasında yapılan Şampiyonanın üçüncü gününde;

Bayanlar 62 kiloda İrem Yaman finalde İspanyol Marta Calvo’yu yenerek altın madalya kazandı ve Avrupa Şampiyonu oldu.

Erkekler 74 kg Muhammed Emin Yıldız Hırvat Toni Kanaet’e, bayanlar 67 kiloda Nur Tatar Askari ise İngiliz Lauren Williams’a finalde yenilerek gümüş madalyada kazandı ve Avrupa İkincisi oldular.

Bugün erkekler 80 kiloda tatemiye çıkan Yunus Sarı çeyrek finalde Rus Maksim Khramtcov’a yenilerek şampiyonaya veda etti.

Avrupa Şampiyonasının dördüncü ve son gününde, erkekler 87 kiloda Ömer Fırat Çelik ve Muhammed Talha Sarı, artı 87 kiloda Ensar Uğuz ile bayanlar 73 kiloda Nafia Kuş ve Ayşe Asma ile artı 73 kiloda Sude Bulut madalya mücadelesi verecek.