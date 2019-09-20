Uluslararası Judo Federasyonu (IJF), İran’ı Men Etti

Uluslararası Judo Federasyonu (IJF), İran’ı uluslararası Judo müsabakalarından men etti. Darbe gibi karar, İran’ın spor müsabakalarında İsrail’i boykot ettiği gerekçesiyle alındı. Karar kapsamında uluslararası judo müsabakalarından ve organizasyonlarından men edilirken CAS yolu açık tutuldu.

Uluslararası Judo Federasyonu men kararını yapılan yazılı açıklama ile duyururken kararda İranlı judocu Said Mollai’nin geçen ay Tokyo’da düzenlenen Dünya Judo Şampiyonasında İsrailli rakibiyle karşılaşmamak için müsabakayı kaybetmesi etkili oldu. Mollai’nin kasıtlı olarak kaybettiğini iddia etmesi üzerine yapılan soruşturma sonucunda, İran’ın Uluslararası Judo Federasyonu tarafından düzenlenen tüm müsabakalardan ve organizasyonlardan men edildiği açıklandı.

Görevi judoyu uluslararası alanda geniş kitlelere yaymak amaçıyla düzenleyeceği faaliyet ve organizasyonlarla ileri taşımak olmasına rağmen tartışılan bir karara imza attı. Olayda sporcuya ceza yerine tüm ülke sporcularının cezalandırılması söz konusu oldu.

İran’ın 21 gün içinde Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) başvurarak karara itiraz edebilecek.