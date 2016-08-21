Brezilya’daki Rio Olimpiyat Oyunları’nda güreş branşında, erkekler serbest stil 86 kiloda milli sporcumuz Selim Yaşar gümüş madalyada kaldı.

Rio de Janeiro kentindeki Carioca Arena’da düzenlenen serbest stil 86 kilo final müsabakasında, milli sporcu Selim Yaşar ile son iki yılın dünya şampiyonu Rus Abdulrashid Sadulaev karşılaştı. Final müsabakasında Sadulaev, Selim Yaşar’ı 3-0 yenerek altın madalyayı kazanırken, Selim Yaşar gümüşte kaldı.

Bu kategoride bronz madalyalar, Azerbaycanlı Şerif Şerifov ile ABD’li J’den Michael Tbory Cox’un oldu.

Selim Yaşar Kimdir?

1990 tarihinde Viladikafkas Alanya’da dünyaya geldi. Üniversite mezunu olan Yaşar evli ve bir çocuk babası.

İlk güreşe 2004 yılında başlayan Yaşar, 2009 yılında Gençler Avrupa ve Dünya şampiyonu oldu. Yaşar, 2010 yılında Krasnoyarsk Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümünde okula başladı ve 2015 yılında mezun oldu. 2013 yılında Türkiye’ye transfer edilen Yaşar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçti. Yaşar şu anda İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Spor Kulübü adına güreşiyor.