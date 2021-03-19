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Khabib Nurmagomedov’un Emekliliği Resmiyet Kazandı

65 okunma — 19 Mart 2021 23:50
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SİYAHKUŞAK

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UFC Başkanı Dana White, Khabib Nurmagomedov’dan umudu kesti! Dövüşcünün emekliliğini duyurmasının ardından Khabib için teklif paketi hazırlayan White’ın son girişimleri sonuçsuz kaldı. Zaman zaman ‘dönüyor mu?’ sorusu gündeme gelsede artık vedası resmiyet kazandı.


Başkanı Dana White’ın yaptığı açıklamaya göre Khabib, resmi olarak emekli oldu. İkili son görüşmenin ardından Khabib Nurmagomedov’un emekliliği resmen açıklandı. Böylece Khabib kariyerini 29 galibiyetle ve yenilgisiz tamamlamış oldu.

24 Ekim 2020’de yapılan UFC 254’te UFC Hafif Sıklet Şampiyonu Khabib, geçici hafif sıklet şampiyonu Justin Gaethje’yi pes ettirmiş şampiyon olmuştu. Khabib, bu maçtan sonra verdiği sözü tutarak emeklliliğini ilan etmişti.  Khabib’in dönüş ihtimali ve kemeri boşa çıkartmadığı için halen UFC Hafif Sıklet Şampiyonu gözüküyordu. Dana White’ın yaptığı açıklama sonrası Khabib, resmi olarak emekli oldu ve UFC Hafif Sıklet Unvanı boşa çıkartılmış oldu.

Başkan Dana White: “O (Khabib), resmen emekli oldu. Seni çalışırken izlemek inanılmazdı. Her şey için teşekkürler. Bundan sonraki her şeyin tadını çıkar arkadaşım.” dedi.

Khabib ise; “Daha White, sana ve bütün UFC takımına bana kendimi gösterme fırsatı verdiğiniz için teşekkürler.”diye duygu dolu bir açıklama yaptı.

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