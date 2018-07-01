Taekwondo’da Deprem! Tatar, Aktif Sporculuk Kariyerini Bıraktığını Açıkladı.

Taekwondo’da Şok! Dünya şampiyonu milli taekwondocu Nur Tatar Askari, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, aktif sporculuk kariyerini bıraktığını açıkladı. Milli sporcunun teknik kadroyla yaşadığı sorunlardan dolayı bu kararı aldığı iddia edildi.

O l a m a z ! Milli taekwondocu Nur Tatar Askari, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama, gündeme bomba gibi düştü! Sporcumuz aktif sporculuk kariyerini bıraktığını açıklarken teknik kadroyla yaşadığı sorunlardan dolayı bu kararı aldığı iddia ediliyor.

2020 Tokyo Olimpiyatları Tatar’sız mı olacak? Tokyo’da yapılacak olan Olimpiyat Oyunları kotasını garantileyen ve özellikle son yıllarda sergilediği başarılı performansıyla dikkat çeken milli taekwondocu Nur Tatar yaptığı açıklama ile sporu bıraktığını duyurması şok etkisi yaptı.

Tatar, “Türkiye adına yarıştığım, bu bayrak altında aldığım her başarı, döktüğüm her alın teri ve verdiğim tüm emeklerimin tam 20’nci yılı oldu. Bugüne kadar birçok problemle savaştık. Düştük, kalktık, büyüdük ama küçüldük. Ben elimden geleni fazlasıyla yaptığıma inanıyorum. Umuyorum Türkiye’ye taekwondoyu hem tanıtıp, hem de sevdirmişimdir. Yaşadığım sıkıntı ve problemlerden ötürü taekwondo hayatımı sonlandırdım. Herkese bugüne kadarki desteğinden ötürü çok teşekkür ederim.” dedi.

“Hayallerim ve hedeflerimden ayıranlara da çok büyük ahdım var.”

“Yanımda olanlara, kazanmam icin dua edenlere minnettarım. Herkes Allah’a emanet olsun. Hayallerim ve hedeflerimden ayıranlara da çok büyük ahdım var. Bilsinler ki mazlumun ahı çıkar” ifadelerini

kullandı.”

“Milli sporcunun teknik kadroyla yaşadığı sorunlardan dolayı bu kararı aldığı iddia edildi. Milli

taekwondocunun bu kararı sporseverleri şaşkınlığa uğratırken, Tatar’ın önümüzdeki günlerde

konuyla ilgili resmi bir açıklama yapması bekleniyor.”