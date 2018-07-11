Taekwondoda ‘Faaliyetler Üst Üste, Çakışıyor’ İddiası!

Federasyonun faliyet yılının başından buyana şampiyona tarih ve yerlerini belirleme zahmetinde bulunmadığı ifade edilirken, yaz okulları, antrenörlük kursları, kulüpler Şampiyonası ve kpss gibi şampiyona, kurs ve aktivitelerin çakışması tepki aldı!

Taekwondo Federasyonu’nun üst üste gelen faaliyetleri camianın nefesini kesti! Çok sayıda faaliyetin üst üste olduğuna dikkat çekiliyor!

Federasyonun faliyet yılının başından buyana şampiyona tarih ve yerlerini belirleme zahmetinde bulunmadığı, arka arka faliyetler koyduğuna vurgu yapılıyor. Sadece faaliyetler açısından değil, yaz okulları, antrenörlük kursları, kulüpler Şampiyonası, kpss, besyo sınavları, ümitler ve yıldızlar şampiyonaları tarihlerinin çakıştığı, bu tarihlerin gözden geçirilmesi gerktiği ifade ediliyor!

Faliyet yılının başında şampiyona tarih ve yerlerini belirlemesi gerektiği ve arka arkaya faliyetler koymasının plansız- programsız olduğu işaret edilirken sert eleştiriler gözden kaçmıyor!