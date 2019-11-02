Fırat Kardeşler’den Wing Tsun Kung-Fu&Escrima

Uzun yıllar WTEO’da Wing Tsun ve Escrima dövüş sanatı çalışan Fırat Kardeşler, bugün TWTEO’ya bağlı olarak çalışırken ve bir çok elit yerde ders veriyor. Sifu Hasan FIRAT, Şirinevler, kardeşi Hüseyin FIRAT’ın da Zeytinburnu’ndaki çalışmaları ile dikkat çekiyor. Fırat Hoca, ayrıca 4. Levent’teki Center Wing Tsun&ESC Grup’un da test ve yenileme çalışmalarını yürütüyor.

“Wing Tsun Kung-Fu” Fırat Kardeşler’in hayatında önemli bir yer tutuyor. Özellikle Sifu ŞAHİN ve Sifu AVCI ile çalışarak öğrendikleri sanatın hakkını yeni öğrenciler yetiştirerek veriyorlar. Yer aldığı TWTEO’nun üst düzey Sifu’su olan abi Hasan FIRAT ile Kardeşi Hüseyin FIRAT öğrencileri tarafından da çok seviliyor.

Sifu Hasan FIRAT’ın ders verdiği merkez salon TWTEO Şirinevler’deki çalışmalar, eski ve yeni öğrencilerden oluşan büyük bir grup ile devam ediyor. Pazartesi-Salı ve Cuma günleri yapılan Wing Tsun Kung-Fu/Escrima çalışmaları düzenli ve bir disiplin içinde gerçekleşiyor.

Wing Tsun ve Escrima çalışmak isteyenler için yeni gruba katılma ve özel ders alma imkanı bulunuyor. Ayrıca Sifu Hasan FIRAT, Center Wing Tsun&Esc Grup’un Test Direktörlüğünü yapıyor, öğrencilerin test ve yenileme çalışmalarını düzenli olarak yürütüyor.

Bilindiği gibi Şirinevler Dojo’da ders veren Sifu Hasan FIRAT, Sifu Mustafa ŞAHİN’nin lideri olduğu Türkiye’nin en eski organizasyonu TWETO’nun Başatrenörü olarak görev yapıyor.

TWTEO Şirinevler:

Sifu HASAN FIRAT

Hürriyet Mh. Akgün Sk. No: 10/6 ŞİRİNEVLER

Dersler:

Şirinevler:

Pazartesi-Çarşamba-Cuma

20:30-22:00

tlf: 0535 322 81 89