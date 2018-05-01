Türkiye Karate Şampiyonası Bolu’da Sona Erdi

Türkiye Karate Federasyonu faaliyet takviminde yer alan Kulüpler Türkiye Karate Şampiyonası 27-29 Nisan tarihleri arasında Bolu’da sona erdi. Şampiyonaya 169 kulüpten 1200 sporcu katıldı.

Federasyonu faaliyet takviminde yer alan Kulüpler Türkiye Karate Şampiyonası Karaçayır Kapalı Spor Salonu’nda protokol töreni ile başladı. Seremoninin ardından törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Törene 29 ilden gelen 169 kulübün sporcuları katılırken Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan şampiyona hakkında bilgi verdi.

Başkan Delihasan, “Bolu‘da düzenlenen Türkiye Kulüpler Şampiyonası’na 169 kulüpten 1200 sporcu katılıyor. Buradaki amacımız kulüplerimizin daha aktif olmalarını sağlamak ve karateyi daha geniş kitlelere tanıtabilmek. Bu manada milli takım sporcularının katılmadığı ama diğer tüm sporcuların katıldığı bir organizasyon.” diye konuştu.

Şampiyona 29 Nisan pazar günü final müsabakalarının ardından madalya ve kupa töreni ile sona erdi.





