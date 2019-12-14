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  • Wilder: “Joshua kazanması için gerekeni yaptı kaçtı. Tüm gün bisikletle gezdi.”
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    14 Aralık 2019

    tarihinde eklendi.

Wilder: “Joshua kazanması için gerekeni yaptı kaçtı. Tüm gün bisikletle gezdi.”

SİYAHKUŞAK

Anthony Joshua, Meksika asıllı ABD’li Andy Ruiz’i yendiği tarihi maçın ardından Tyson Fury ve Deontay Wilder’a meydan okudu. Good Morning Britain adlı programa konuşan Joshua bu 2 isimle de maç yapmak istediğine dikkat çekti.

Joshua’nın meydan okuduğu Deontay Wilder, sessiz kalmadı ve Britanyalı boksör ile dalga geçerek sert bir cevap verdi. Andy Ruiz karşısındaki galibiyeti için, “Joshua kazanması için gerekeni yaptı kaçtı. Tüm gün bisikletle gezdi.” dedi. Wilder, dahada ileri giderek, “Klitschko ile kamp yapmıştı. O yüzden bu taktiği normal, ringde aynı Klitschko gibiydi. İttir, yakala ve sarıl, tüm gece bunu yaptı.” diye devam etti.

Suudi Arabistan’ın Diriye kentindeki müsabakada, Anthony Joshua, haziran ayında kendisini teknik nakavtla mağlup eden Andy Ruiz ile rövanş maçında karşı karşıya gelmişti. Joshua, 12 rauntluk mücadelede rakibini puanla (118-110, 118-110 ve 119-109) yenerken, WBA, WBO ve IBF kemerlerinin yeniden sahibi oldu. Bu maçın ardından Tyson Fury ve Deontay Wilder’a meydan okuyunca, Wilder, Joshua’ya cevabını verdi.

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