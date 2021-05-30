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ANTONİO ESPİNOS: “KARATE DÜNYASI İÇİN BÜYÜK BİR KAYIP. BOŞLUĞU HİÇ DOLMAYACAK.”

86 okunma — 30 Mayıs 2021 23:25
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SİYAHKUŞAK

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Gelecek yıl Türkiye’de yapılacak Avrupa Karate Şampiyonası’nın sunumu EKF Genel Kurulu’nda yapıldı. Kurulda WKF Başkanı Antonio Espinos bir açıklama yaparken Merhum Başkanımız Esat Delihasan için de saygı duruşunda bulunuldu.

Plava Laguna Pantheum Otel’de düzenlenen EKF Genel Kurulu’nda geçtiğimiz ay kaybettiğimiz Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan için saygı duruşunda bulunuldu. Dünya ve Avrupa Karate Federasyonu Başkanı Antonio Espinos da yaptığı konuşmada Delihasan’ı anarak, “Karate dünyası için çok büyük bir kayıp. Boşluğu hiç dolmayacak. Onun Türk ve dünya karatesi için yaptığı çalışmaları unutmayacağız” dedi.

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