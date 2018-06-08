Tyson Fury, Manchester’da Ringe Çıkıyor. Rakibi Sefer Seferi!

Tyson Fury, 2,5 yıl aradan sonra Cumartesi gecesi İngiltere’de ringe çıkıyor. Maç öncesi rakibi Sefer Seferi ile tartıda şakalaşan ikilinin maçı merakla bekleniyor!



Tyson Fury, son maçını Kasım 2015’te Wladimir Klitschko’ya karşı yaptı ve rakibini mağlup ederek adeta yatıya geçti. Tam 2,5 yıl oldu ve bu sefer yeni rakibi, Sefer Seferi! Manchester gecesinde ringlere geri dönüş 22:45’ten itibaren DMAX ekranlarında 9 Haziran Cumartesi canlı yayınlanacak.

Ağır sıkletin dev şampiyonu Tyson Fury ve rakibi Sefer Seferi tartıda buluştu.

Fury tartıda 125 kg, Seferi ise 95 kg şeklinde tartı verdi. Her iki boksörün

şakalaşmaları gözlerden kaçmadı.