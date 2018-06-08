sosyal medyada biz

Ana Sayfa   >   Manşet   >   Tyson Fury, Manchester’da Ringe Çıkıyor. Rakibi Sefer Seferi!

Tyson Fury, Manchester’da Ringe Çıkıyor. Rakibi Sefer Seferi!

08 Haziran 2018 Cuma, 20:08
Tyson Fury Sefer 1

Tyson Fury, 2,5 yıl aradan sonra Cumartesi gecesi İngiltere’de ringe çıkıyor. Maç öncesi rakibi Sefer Seferi ile tartıda şakalaşan ikilinin maçı merakla bekleniyor!

Tyson Fury Sefer
Tyson Fury, son maçını Kasım 2015’te Wladimir Klitschko’ya karşı yaptı ve rakibini mağlup ederek adeta yatıya geçti. Tam 2,5 yıl oldu ve bu sefer yeni rakibi, Sefer Seferi! Manchester gecesinde ringlere geri dönüş 22:45’ten itibaren DMAX ekranlarında 9 Haziran Cumartesi canlı yayınlanacak.

Ağır sıkletin dev şampiyonu Tyson Fury ve rakibi Sefer Seferi tartıda buluştu.
Fury tartıda 125 kg, Seferi ise 95 kg şeklinde tartı verdi. Her iki boksörün
şakalaşmaları gözlerden kaçmadı.

 

Boks Fury sefer seferi Tyson

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki yazıyı okuyun:
Karate1PremierLig Istanbul2018 Mansetfffrrtrgggytfff
Karate 1 Premier Lig’de sezonun beşinci etabı Türkiye’de

Kupa Cumhurbaskanina
Şampiyonluk Kupası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ellerinde!

Kapat