POREC’TE 8 KATEGORİDE FİNAL

Karate Milli Takımı, Hırvatistan’ın Porec kentinde yapılan organizasyonda ilk üç gün sonunda sekiz kategoride finale çıktı. Ay-Yıldızlı karateciler dört dalda da bronz madalya müsabakasına çıkacak.

Şampiyonanın üçüncü gününde kadınlar ve erkekler takım kumite müsabakaları yapıldı. Kadınlar Takım kumitede ilk turda Hollanda, ikinci turda ise Finlandiya’yı 2-0 ile geçen Türkiye çeyrek finalde Bulgaristan ile karşılaştı. Kadın Kumite Takımımız, Meltem Hocaoğlu ve Eda Eltemur’un galibiyetleriyle rakibini mağlup ederek son dört takım arasına girdi. 2019 Avrupa Şampiyonası finalisti Milli Takım yarı finalde İtalya ile mücadele etti. Büyük çekişmeye sahne olan ilk maçta Meltem Hocaoğlu, Silvia Semararo ile 3-3 berabere kaldı. İkinci maçta takımın genç ismi Eda Eltemur, Lorena Busa’yı 7-1 yenerek avantajı Türkiye’ye getirdi. Üçüncü ve son maçta Merve Çoban da Clio Ferracuti’yi 4-1 mağlup ederek zaferi perçinleyen isim oldu. Kadın Kumite Milli Takımı yarın akşamki finalde Almanya ile altın madalya için mücadele edecek.

Türk sporcular yarın yedisi final üçü bronz olmak üzere 10 madalya maçına çıkacak. Erkek Kata Milli Takımımızın final, Kadın Kata Takımımızın üçüncülük maçları ise Pazar günü yapılacak.

Son üç Avrupa Şampiyonası’nda zirveye çıkan Erkek Kumite Milli Takımız ise ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda Azerbaycan’a 3.5-1.5 yenilerek elendi.