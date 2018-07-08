UFC 226’da Saki İle Üzüldük!

Saki, UFC’deki ikinci maçında nakavt oldu. Dövüşcümüz 7 Temmuz Cumartesi gecesini pazara bağlayan gece saat 05.00’da başlayan UFC 226’da Gökhan Saki – Khalil Rountree maçı ilk raundda bitti.

UFC’de ülkemizi temsil eden Gökhan Saki, 2. UFC maçında Khalil Rountree ile karşı karşıya geldi. 7 Temmuz Cumartesi gecesini pazara bağlayan gece gerçekleşen karşılaşmada Saki ilk rauntta nakavt oldu!

Saki, UFC’deki ikinci maçında nakavt oldu. Dövüşcümüz 7 Temmuz Cumartesi gecesini pazara bağlayan gece saat 05.00’da başlayan UFC 226’da Gökhan Saki – Khalil Rountree maçı ilk raundda bitti. Las Vegas’ta gerçekleşen maçta kazanan Khalil Rountree oldu. Khalil Rountree, Gökhan Saki’yi ilk rauntta nakavt ederek maçın galibi oldu.

Kazanan Khalil Rountree 140 bin Dolar gelirin sahibi olurken, Gökhan Saki, kaybetse de 85 bin Dolar gelir elde etmeyi başardı.

Gökhan Saki, bir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ”Bazen kazanır bazen kaybedersin. Bugün kaybettim. Her zamankinden sert döneceğim. Khalil’i tebrik ederim” dedi. Sporcumuzun mağlubiyeti sevenlerini üzerken verdiği mesajla yüreklere su serpti.