UFC Fight Night 131 New York’ta Gerçekleşti

UFC Fight Night 131 New York’ta sonuçlandı! Birbirinden dolu maçlar geceye renk kattı. New York, Utica’da düzenlenen UFC Fight Night 131 nefes keserken gecede Marlon Moraes, güzel bir galibiyet aldı. İşte gecenin maçları, kazanan ve kaybedenler;

Main Card

WIN Marlon Moraes vs LOSS Jimmie Rivera – KO (Head Kick and Punches)

WIN Gregor Gillespie vs LOSS Vinc Pichel – Submission (Arm Triangle Choke)

WIN Walt Harris vs LOSS Daniel Spitz – KO (Punches)

WIN Ben Saunders vs LOSS Jake Ellenberger – KO (Knee to the body)

WIN Julio Arce vs LOSS Daniel Teymur – Submission (Rear Naked Choke)

WIN Sam Alvey vs LOSS Gian Villante – Split Decision

Prelims

WIN Sijara Eubanks vs LOSS Lauren Murphy – Unanimous Decision

WIN David Teymur vs LOSS Nik Lentz – Unanimous Decision

WIN Belal Muhammad vs LOSS Chance Rencountre – Unanimous Decision

WIN Desmond Green vs LOSS Gleison Tibau – Unanimous Decision

Early Prelims

WIN Nathaniel Wood vs LOSS Johnny Eduardo – Submission (Brabo Choke)

WIN Jose Torres vs LOSS Jarred Brooks – KO (Slam)