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Wushu Yılı Etkinliği İstanbul’da Gerçekleşti

11 Ağustos 2018 Cumartesi, 00:16
Dunya Wushu Kungfu Gunu 8

Dünya Wushu Federasyonu 10 Ağustos 2018 Wushu yılı nedeni ile İstanbul’da Wushu etkinliği organize edildi. Sporcu, antrenör ve ailelerinde katılımıyla kesilen pasta etkinliğe renk kattı.

Dunya Wushu Kungfu Gunu 1

Wushu yılı etkinliği büyük çoşkuyla organize edildi. Dünya Wushu Federasyonu 10 Ağustos 2018 Wushu yılı nedeni ile düzenlenen etkinliğe, Wushu San Shou Association Germany, Karakuşak Gençlik Spor Kulübü Kartal İstanbul, Ataşehir Olimpik Spor Kulübü Ataşehir İstanbul katıldı.

Etkinlikte antrenör ve sporcular birlikte antrenman yaparken günün önemine anlatan konuşmalar yapıldı, Wushu pastası kesildi ve tüm öğrenciler  aileleriyle birlikte mutluluğu paylaştılar.

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