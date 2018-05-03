Yasemin Adar’dan Altın Madalya!

Son iki Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Yasemin, 76 kilo finalinde Rus Ekaterina Bukina’yı 8-2 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye’nin ilk kadın dünya şampiyonu güreşçisi Yasemin Adar kimdir ?

1991 doğumlu Balıkesirli sporcu Yasemin Adar, Atletizm ve gülle atma ile başladığı spor hayatına, güreş ile devam etti.Avrupa Şampiyonu sporcu Aslan Seyhanlı’nın da teşvikiyle Balıkesir Belediyesi’ne ait bir gençlik merkezinde güreşe başladı.

Mart 2016’da Riga’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 75 kiloda da Rus rakibi Alena Starodubtseva’yı 7-0 yenerek Türkiye tarihinde kadınlarda ilk altın madalyanın sahibi oldu.

Adar, Mersin’de yapılan 2013 Akdeniz oyunlarında 72 kiloda altın madalya kazanmıştı.

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda kadınlar 75 kiloda mücadele eden milli sporcu Yasemin Adar, Türkiye’nin kadınlardaki ilk dünya şampiyonu güreşçisi olmuştu.