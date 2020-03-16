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    17 Mart 2020

    tarihinde eklendi.

WTE, Faaliyet Takviminde Değişiklik Yaptı

SİYAHKUŞAK

Türkiye Taekwondo Federasyonu, Mart, Nisan ve Mayıs ayında gerçekleştirilmesi planlanan uluslararası organizasyonlarla ilgili bir duyuru yayınladı.

WTE, dünyanın büyük bir bölümünde etkisini hissettiren koronavirüs nedeniyle faaliyet takviminde değişiklik yaptı. WTE, yaptığı açıklamada kendi bünyesindeki Mart, Nisan ve Mayıs ayında düzenlenecek şampiyonaların ertelendiğini duyurdu. Bu doğrultuda Hırvatistan’ın evsahipliğinde 31 Mart 2020 tarihinde düzenlenecek Avrupa Para Taekwondo Şampiyonası, 01-05 Nisan 2020 tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Kulüpler Taekwondo Şampiyonası ve 07-10 Mayıs 2020 tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Büyükler Taekwondo Şampiyonası ertelendi.

Daha önce İtalya’da düzenlenmesi planlanan ancak koronavirüs nedeniyle Rusya’ya alınan Tokyo 2020 Taekwondo Avrupa Kıta Elemelerinin ise aksi bir durum olmaması durumunda 18-19 Nisan 2020 tarihlerinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

WTE, yaptığı duyurda 07-10 Mayıs 2020 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan Avrupa Büyükler Taekwondo Şampiyonası’nın olimpik sıralamayı etkilemesi açısından Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunlarından önceki uygun bir tarihte gerçekleştirileceğini de belirtti.

WTE, uluslararası turnuvalarla ilgili kararları ise organizatör ülkelere bıraktığını duyurdu.

Dünya Taekwondo Federasyonu’nun da 2020 yılı içerisinde düzenlenecek dünya şampiyonaları hakkında bir değerlendirme yapması bekleniyor.

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