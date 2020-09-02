Sakarya’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen Türkiye Kulüpler Karate Şampiyonası minik, yıldız, ümit, genç, 21 yaş altı ve büyükler kategorilerinde 27-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşti.

Türkiye Kulüpler Karate Şampiyonası Sakarya’da sona erdi. Normalleşme döneminin ardından düzenlenen ikinci karate müsabakası Sakarya’nın ev sahipliğinde 27-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşti. Müsabakalar fiziksel temas gerektirmeyen Kata dalında 50 ilden 711 bayan, 1033 erkek sporcunun katılımıyla dört gün sürdü.

Kazandığı üç şampiyonluk ve bir üçüncülük ile Ankara Karate İhtisas Spor Kulübü, Kulüpler Türkiye Karate Şampiyonası’nı genel klasman lideri olarak noktaladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz düzenlenen şampiyonada Uşak Karate Özlem Spor Kulübü kazandığı iki altın madalya ile genel klasman ikinciliğini elde ederken, bir altın, bir gümüş ve dört bronz madalya ile en fazla podyum gören ekip olan Gaziosmanpaşa Belediyespor da üçüncü basamakta organizasyonu noktaladı.

Serdivan Spor Salonu’ndaki şampiyonanın son gününde büyük erkekler ve bayanlar takım kata dalında dereceye girenler belli oldu. Bayanlarda Sofuoğlu Karate Spor Kulübü’nü mağlup eden Gaziosmanpaşa Belediyespor ilk sırayı alırken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u yenen Kağıthane Belediyespor da erkeklerde kulüp tarihinin ilk şampiyonluğunu Sakarya’da kazandı.

DERECEYE GİREN KULÜPLER VE KATEGORİLER

Minik Bayanlar Takım Kata (Grup-1)

1- Adalin Spor Kulübü Derneği

2- 1308 Osmaneli Belediye Spor Kulübü

3- Silivri Karate Spor Kulübü Derneği

3- Hatay Altın Vuruş Karate Spor Kulübü

Minik Bayanlar Takım Kata (Grup-2)

1- Yeşilbaş Spor Kulübü

2- Ankara Ego Spor Kulübü

3- Gaziosmanpaşa Belediyespor

3- Kastamonu Şampiyonlar Spor Kulübü

Minik Erkekler Takım Kata (Grup-1)

1- Uşak Karate Özlem Spor Kulübü Derneği

2- Ankara Enerji Spor Kulübü

3- Ankara Karate İhtisas Spor Kulübü

3- Ritmikada Dans, Müzik Gençlik Spor Kulübü

Minik Erkekler Takım Kata (Grup-2)

1- Uşak Karate Özlem Spor Kulübü Derneği

2- Kaynaşlı Spor Kulübü

3- Şahin Karate Do Spor Kulübü

3- Kayseri Yıldız Spor Kulübü

Yıldız Bayanlar Takım Kata

1- Ankara Karate İhtisas Spor Kulübü

2- Gaziosmanpaşa Belediyespor

3- Doğukan Karate İhtisas Spor Kulübü

3- Kaptan Karate Spor Kulübü

Yıldız Erkekler Takım Kata

1- Ankara Karate İhtisas Spor Kulübü

2- Pars Karate Spor Kulübü

3- Yeşilbaş Spor Kulübü

3- Şanlıurfa Eyyübiye Belediye Spor Kulübü

Ümit-Genç Bayanlar Takım Kata

1- Denizli Karate İhtisas Spor

2- Ankara Ego Spor Kulübü

3- Gaziosmanpaşa Belediyespor

3- Atamert Gençlik Ve Spor Kulübü

Ümit-Genç Erkek Takım Kata

1- Ankara Karate İhtisas Spor Kulübü

2- İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü

3- Etimesgut Belediyesi Gelişim Spor Kulübü

3- Gaziosmanpaşa Belediyespor

Büyük Bayanlar Takım Kata

1- Gaziosmanpaşa Belediyespor

2- Sofuoğlu Karate Spor Kulübü

3- Başkent Çınar Spor Kulübü

3- İMHAD Gençlik ve Spor Kulübü

Büyük Erkekler Takım Kata

1- Kağıthane Belediyespor

2- İstanbul Büyükşehir Belediyespor

3- Gaziosmanpaşa Belediyespor

3- Ankara EGO Spor Kulübü