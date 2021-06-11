PARİS’TE İLK GÜN, 2 KOTA

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Tokyo 2020 Kalifikasyon Turnuvası’nda kadınlar katada Dilara Bozan, erkekler 67 kiloda Eray Şamdan kategorilerinde ilk sırayı alarak Olimpiyatlar’a katılmaya hak kazandı.

Paris’te 2 Tokyo bileti! Japonya’nın başkenti Tokyo’da bu yaz gerçekleşecek olan 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları için Paris’teki Kalifikasyon Turnuvası’nda ilk gün 2 kota daha aldık. Daha önce 5 kotayı garantileyen millilerimiz iki kota daha almayı başarırken toplam kota sayımız 7 oldu. İlk gün Kadınlar katada Dilara Bozan ve erkekler kumite 67 kiloda Eray Şamdan’ın Tokyo 2020 bileti alan sporcularımız yeni bir gurur yaşattı.

Bozan, final grubunda İtalyan, İranlı ve Alman Jasmin Juettner’i arka arkaya yendi…

Kadınlar katada ülkemizi temsil eden Dilara Bozan ilk turda grup birincisi olarak ikinci tura çıktıktan sonra ikinci turda da grup ikincisi olarak üçüncü tura yükseldi. Bozan, üçüncü turda 25.08 puanla grubunu ilk sırada tamamlayarak son dörde kaldı. Final grubunda İtalyan Alexandra Feracci, İranlı Fademeh Sadeghi ve Alman Jasmin Juettner’i arka arkaya yenen Dilara Bozan, Paris’teki turnuvada şampiyon olarak Tokyo 2020’ye katılma hakkını elde etti.

Şamdan, son maçında Macar Martial Yves Tardissi’yi 4-2 mağlup etti ilk sırayı aldı…

Erkekler kumite 67 kiloda ilk turu bay geçtikten sonra ikinci turda Faslı Oussama Edari’yi 5-1, üçüncü turda Polonyalı Milosz Sabiecki’yi 5-0 mağlup eden Şamdan, dördüncü turda da Malezyalı Kumar Prem Kumar’ı 5-0 geçerek grup finaline çıktı. Genç karateci grup finalinde de Ürdünlü Abdel Rahman Almasatfa’yı da 3-1 yenerek son dörde kaldı.

Eray Şamdan dörtlü final grubunda yaptığı ilk maçta Azeri Firdovsi Farzaliyev’i son saniyede aldığı puanla 1-0 yenerek avantaj yakaladı. Milli karateci ikinci maçta Ürdünlü Abdel Rahman Almasatfa ile berabere kaldı. Şamdan, son maçında Macar Martial Yves Tardissi’yi 4-2 mağlup ederek grubunda ilk sırayı aldı ve Tokyo Olimpiyatları’nda mücadele etmeye hak kazandı.

Paris’te ikinci gün erkekler kumite 75 kiloda Erman Eltemur, ülkemize sekizinci kotayı kazandırmaya çalışacak.