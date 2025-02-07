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TÜRKİYE WUSHU KUNG-FU ŞAMPİYONASI YALOVA’DA DEVAM EDİYOR

TÜRKİYE WUSHU KUNG-FU ŞAMPİYONASI YALOVA’DA DEVAM EDİYOR

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen 2025 Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası, Yalova’da devam ediyor.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu’nun faaliyet proğramında yer alan 2025 Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası Yalova’da devam ediyor. Şampiyonada, “TÜGVA Şehitlerimize Rahmet Filistin’e Destek” sloganıyla gerçekleşiyor ve “Taolu”, “Sanda”, “Light Sanda”, “Tui Shou” müsabakalarında yaklaşık 4 bin sporcu, minikler, yıldızlar, gençler, büyükler ve veteranlar kategorilerinde madalya mücadelesi veriyor.

TÜGVA Şehitlerimize Rahmet Filistin’e Destek 2025 Wushu Kungfu Türkiye Şampiyonası Taolu açılış seremonisi yapıldı. Seremoni, sporcuların yürüyüşü, şehitlerimiz için Kur’an tilaveti, İstiklal Marşı, Filistin konulu video, protokol konuşmalarının ardından Dünya şampiyonlarının gösterisiyle sona erdi.

Açılışta Türkiye Wushu Kungfu Federasyon Başkanı Sayın Abdurrahman Akyüz ile TÜGVA Spor Koordinatörü Sayın Enes Kayabaşı’da birer konuşma yaptılar. Şampiyonada bir sürpriz yaşandı. Tatamiye çıkan Başkan Abdurrahman Akyüz, Wushu kıyafetleriyle gösteri yaptı ve performansı ile büyük alkış aldı.

Wushucularımız Türk ve Filistin bayrağını birlikte açtılar

Şampiyonada Wushucularımız Türk ve Filistin bayrağını birlikte açtılar…

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