2. İşitme Engelliler Avrupa Karate Şampiyonası’nda 2 altın, 3 gümüş ve 12 bronz madalya

Antalya’da düzenlenen 2. İşitme Engelliler Avrupa Karate Şampiyonası’nda Ay-yıldızlı ekibimiz 2 altın, 3 gümüş ve 12 bronz madalya kazandı.

Antalya’da 6-8 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen 2. İşitme Engelliler Avrupa Karate Şampiyonası’nda Türk karateciler hanesine toplam 17 madalya yazdırdı. Ay-yıldızlı ekibimizin madalya dağılımı, 2 altın, 3 gümüş ve 12 bronz oluştu.

Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi’nde bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen karate müsabakalarında Türkiye’yi 10 kadın, 12 erkek sporcu temsil etti. Organizasyona İtalya, Ukrayna, Almanya, Yunanistan, Rusya ve Bulgaristan’dan toplamda 70 karateci mücadele verdi.

Ay-yıldızlı ekibimiz müsabakalarda 17 madalya kazanırken şampiyonlukları ferdi kata dalında Sabri Kıroğlu ve kumite 61 kiloda Fatih Akbulut’tan geldi. Kumite 67 kiloda Burak Mert Can, kumite 75 kiloda Volkan Kardeşler ve kumite +84 kiloda Mehmet Şahin de final mücadelesi vermesine karşın gümüş madalya ile organizasyonu noktaladı.

Madalya kazanan Milli sporcular şunlar: