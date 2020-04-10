  • Anasayfa/
  • Haberler/
  • 31 Şehrinde Sokağa Çıkma Yasağı
  • /

    11 Nisan 2020

    tarihinde eklendi.

31 Şehrinde Sokağa Çıkma Yasağı

SİYAHKUŞAK

Türkiye’de Coronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamata göre 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta bu gece 24:00’dan pazar gecesi 24:00’a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamada 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi.        Açıklamada, 31 şehrin valiliğine alınan karara ilişkin genelde gönderildi. Genelge kapsamında bu gece 24:00 ile 12 Nisan 24:00 arasında sokağa çıkma yasağı başladı.

S0kağa çıkma yasağı hangi illere getirildi

 Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ile Zonguldak 

Benzer İçerikler
Biriktirdiği Judo-Gi Parasını Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu’nun judo Gözünden Kaçmadı
Manşet Biriktirdiği Judo-Gi Parasını Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu’nun judo Gözünden Kaçmadı
FLAŞ! Buda Oldu! Avupa Taekwondo Birliği’nden Online Avrupa Şampiyonsı
Haberler FLAŞ! Buda Oldu! Avupa Taekwondo Birliği’nden Online Avrupa Şampiyonsı
RÖPORTAJ: Si-Gung K. R. KERNSPECHT: “Bence WT, Radikal Bir Bilimsel Sistem Ve Saf Dövüş Mantığıdır.”
Haberler RÖPORTAJ: Si-Gung K. R. KERNSPECHT: “Bence WT, Radikal Bir Bilimsel Sistem Ve Saf Dövüş Mantığıdır.”
Ali Gümüş’ü Ölümünün 5. Yılında Rahmetle Anıyoruz
Flaş Ali Gümüş’ü Ölümünün 5. Yılında Rahmetle Anıyoruz
Karate 1 A Serisi’nin İstanbul Etabıda İptal Edildi
Duyuru Karate 1 A Serisi’nin İstanbul Etabıda İptal Edildi
Flaş! Tokyo Olimpiyat Oyunları’na Yeni Tarih, “23 Temmuz-8 Ağustos 2021”
Arşiv Flaş! Tokyo Olimpiyat Oyunları’na Yeni Tarih, “23 Temmuz-8 Ağustos 2021”
  • Site İçi Yorumlar

Bültene Kaydol Anında Haberdar Ol !