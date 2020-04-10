31 Şehrinde Sokağa Çıkma Yasağı

Türkiye’de Coronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamata göre 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta bu gece 24:00’dan pazar gecesi 24:00’a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamada 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Açıklamada, 31 şehrin valiliğine alınan karara ilişkin genelde gönderildi. Genelge kapsamında bu gece 24:00 ile 12 Nisan 24:00 arasında sokağa çıkma yasağı başladı.

S0kağa çıkma yasağı hangi illere getirildi

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ile Zonguldak