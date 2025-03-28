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54. GOLDEN BELT KARATE TURNUVASI BAŞLIYOR…

54. GOLDEN BELT KARATE TURNUVASI BAŞLIYOR…

Sırbistan’ın Cacak kentinde 29-30 Mart 2025 tarihlerinde düzenlenecek olan 54. Golden Belt Karate Turnuvası’nda Türkiye, 71 sporcuyla mücadele edecek. Turnuva öncesi Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir Başkanlığı’nda son toplantı yapıldı.

Dünyanın önemli uluslararası karate organizasyonlarından biri olan Golden Belt Turnuvası, her yıl birçok ülkeden güçlü sporcuları bir araya getiriyor. Farklı yaş ve kilo kategorilerinde tatamiye çıkacak sporcularımız, madalya hedefiyle mücadele edecek.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, “Hepinizin sahada en iyisini yapacağına inanıyorum. Burada bulunan sporcularımız arasında ilk kez uluslararası bir turnuvaya katılanlar var. Bu deneyim onlar için büyük bir fırsat. Kazanmak kadar, tecrübe edinmek de önemli. Sizlerden beklentimiz, mücadele ruhunuzu hiç kaybetmeden en iyisini yapmak. Hep birlikte ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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