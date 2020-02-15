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  • Araplar Khabib Nurmagomedov ile Conor McGregor Rövanş Maçı İçin Kesenin Ağzını Açtı!
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    15 Şubat 2020

    tarihinde eklendi.

Araplar Khabib Nurmagomedov ile Conor McGregor Rövanş Maçı İçin Kesenin Ağzını Açtı!

SİYAHKUŞAK

Khabib Nurmagomedov’a Conor McGregor ile yeniden dövüşmesi için zengin bir iş insanından teklif yapıldı.

Khabib Nurmagomedov ile Conor McGregor arasında rövanş maçı için araplar kesenin ağtını açtı! Khabib Nurmagomedov’un ifadesine göre araplardan 100 Milyon USD teklif var. TMZ Sports’a yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan’dan kendisine, daha önce yendiği
Conor McGregor ile yeniden dövüşmesi için zengin bir iş insanından teklif yapıldı. Nurmagomedov, bu maç için kendisine 100 milyon dolar önerildiğini dikkat çekti.

UFC Başkanı Dana White ise gelişmeelere uzk kalmadı vebir kez daha açıklamalarda bulundu.  Dana White, McGregor için “Khabib’e
odaklandı bu dövüşü istiyor, bunu bekliyor.” diye açıkladı. İlk maçın galibi Khabib ise “Bu aptalı tekrar dövmem için neden 100 milyon dolara ihtiyacım olsun. UFC bu parayı başka alanlarda kullanabilir.” dedi.

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