ARAŞTIRMACI YAZAR YAKUP MELETLİ’NİN KALEMİNDEN: Bir Yolun Hikâyesi, Bir Hikâyenin Yolculuğu…

Bir Yolun Hikâyesi, Bir Hikâyenin Yolculuğu…

“SİYAHKUŞAK yazarı Yakup Meletli’nin kaleminden;”

TKF BAŞKANI ERCÜMENT TAŞDEMİR

Türkiye Karate Federasyonu’nun kıymetli Başkanı Sayın Ercüment TAŞDEMİR’in hayat serüveni disipliniyle yoğrulmuş, mücadeleyle şekillenmiş, ilhamla taşan o eşsiz yolculuğu pek yakında kalemimin izinde okurlarla buluşuyor.

Bu değerli yaşam öyküsü, sadece bir bireyin değil, bir ilkenin, bir duruşun ve bir davanın izini sürüyor. Karate-Do’nun özündeki disiplin, saygı ve süreklilik; Sayın Başkanımızın yaşamında karşılığını bulan manevi derinliklerle buluşuyor.

Ve bu anlamlı anlatı, ülkemizin en prestijli yayınlarından SİYAHKUŞAK Dergisi’nde sizlerle…

Ç o k Y a k ı n d a !

Yakup MELETLİ