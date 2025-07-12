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ARAŞTIRMACI YAZAR YAKUP MELETLİ’NİN KALEMİNDEN: Bir Yolun Hikâyesi, Bir Hikâyenin Yolculuğu…

ARAŞTIRMACI YAZAR YAKUP MELETLİ’NİN KALEMİNDEN: Bir Yolun Hikâyesi, Bir Hikâyenin Yolculuğu…
  • Haberler
  • 12 Temmuz 2025 22:57 | Güncellenme: 14 Temmuz 2025 13:02
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Bir Yolun Hikâyesi, Bir Hikâyenin Yolculuğu…

“SİYAHKUŞAK yazarı Yakup Meletli’nin kaleminden;”

TKF BAŞKANI ERCÜMENT TAŞDEMİR

Türkiye Karate Federasyonu’nun kıymetli Başkanı Sayın Ercüment TAŞDEMİR’in hayat serüveni disipliniyle yoğrulmuş, mücadeleyle şekillenmiş, ilhamla taşan o eşsiz yolculuğu pek yakında kalemimin izinde okurlarla buluşuyor.

Bu değerli yaşam öyküsü, sadece bir bireyin değil, bir ilkenin, bir duruşun ve bir davanın izini sürüyor. Karate-Do’nun özündeki disiplin, saygı ve süreklilik; Sayın Başkanımızın yaşamında karşılığını bulan manevi derinliklerle buluşuyor.

Ve bu anlamlı anlatı, ülkemizin en prestijli yayınlarından SİYAHKUŞAK Dergisi’nde sizlerle…

Ç o k  Y a k ı n d a !

Yakup MELETLİ

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