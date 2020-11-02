  • Anasayfa/
  • Manşet/
  • AYLAR SÜREN DİSİPLİNLİ ÇALIŞMA MADALYA GETİRDİ
  • /

    2 Kasım 2020

    tarihinde eklendi.

AYLAR SÜREN DİSİPLİNLİ ÇALIŞMA MADALYA GETİRDİ

SİYAHKUŞAK

29 Ekim Cumhuriyet Kupası 31 Ekim-01 Kasım tarihleri arasında Bağcılar Olimpik Spor Salonu’unda gerçekleşti. Şampiyonada Tülay&Gustavo Albear Senseiler ile aylar süren disiplinli çalışma sonunda Ozan Parlak, Ümit Bay Kata İstanbul Şampiyonu oldu.
*
29 Ekim Cumhuriyet Kupası 31 Ekim-01 Kasım tarihleri arasında Bağcılar Olimpik Spor Salonu’nda gerçekleşti. Salgın tedbirleri kapsamında kata dalında gerçekleşen şampiyonada başarılı sporcular kürsüdeki yerini aldılar. Şampiyonada Gaziosmanpaşa Belediyesi sporcusu Ozan Parlak’da Ümit Bay Kata İstanbul Şampiyonu olarak 1’incilik kürsüsüne çıktı ve Altın madalyasını aldı. Sporcu, antrenmanlara haftada 3-4 gün Sensei Tülay Albear ile çalışırken Gustavo hoca verdiği destek ile katkı sağladı.
*
Ümit Erkek Kata Şampiyonu Ozan Parlak sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Üzerimizde emeği bulunan, başta kulübümüz Gaziosmanpaşa Belediyesi antrenörü sensei İbrahim Akbulut’a kumite antrenörümüz sensei Mehmet Öztekin’e, yaklaşık yedi aydır dünyanın öbür ucundan üzerimize titreyen haftanın dört günü, günde iki buçuk saat kataları çalıştıran sensei Tülay Albear ve sensei Gustavo Albear’a sonsuz teşekkür ederiz.” denildi.
*
Tülay Albear Sensei ve Gustavo Sensei’de 29 Ekim Cumhuriyet Kupası’nda 1.inci olan Ozan Parlak için sosyal medya hesaplarından sevinçlerini dile getirdiler. Gustavo Sensei, “Ozan Parlak, Tülay Albear Sensei ‘nin direkt talimatı ve sıkı çalışmasında benimde yardımımla Türkiye Cumhuriyet Şampiyonası’nda altın madalya kazandı!” ifadesini kullandı. Ozan’ı çalıştıran Tülay Sensei, “Samurai’miz Ozan Parlak, 29 Ekim Cumhuriyet Kupası’nda Ümit Erkek Kata’da 1. oldu. Bize bu gururu yaşattığı için kendisine teşekkür ederiz.” dedi.

Benzer İçerikler
WKF’nin Merkez Hakem Kurulu’nda Yeni Yapılanma!
Haberler WKF’nin Merkez Hakem Kurulu’nda Yeni Yapılanma!
Bu Ünvanı Gerçekten Hakettiğini Düşünüyor musun?
Flaş Bu Ünvanı Gerçekten Hakettiğini Düşünüyor musun?
Aslan Abid Uğuz’dan Karate Süper Ligi Projesi
Haberler Aslan Abid Uğuz’dan Karate Süper Ligi Projesi
Salim Kayıcı: “Tarık Solak, Kick Boks Sporunun Sevilmesinde Çok Büyük Pay Sahibidir.”
Haberler Salim Kayıcı: “Tarık Solak, Kick Boks Sporunun Sevilmesinde Çok Büyük Pay Sahibidir.”
Tarık Solak, Tedavi Gördüğü Hastanede Vefat Etti
Haberler Tarık Solak, Tedavi Gördüğü Hastanede Vefat Etti
Khabib Nurmagomedov, UFC 254 Ana Etkinliğinde Justin Gaethje’ye Karşı Kazandı Ve Emekliliğini Duyurdu
Haberler Khabib Nurmagomedov, UFC 254 Ana Etkinliğinde Justin Gaethje’ye Karşı Kazandı Ve Emekliliğini Duyurdu
  • Site İçi Yorumlar

Bültene Kaydol Anında Haberdar Ol !