Bakan Kasapoğlu, “Spor birkaç branştan ibaret değil!”

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçtiğimiz günlerde spor federasyonları başkanlarıyla video konferans yoluyla bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu,sporun birkaç branştan ibaret olmadığına dikkat çekti.

Bakan Kasapoğlu, Video konferansta sporun iyileştiren, dönüştüren, rehabilite eden yönüne dikkat çekerek bu süreç ve sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde devletin tüm imkanlarıyla sporcunun, spor camiasının yanında olmaya devam edeceğini dile getirdi. Bakan Kasapoğlu, daha önce paralimpik ve olimpik sporcularla görüştüğünü hatırlatarak, şöyle devam etti:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle A Milli Takım kadromuz, teknik ekip ve federasyonla da bir araya geldik. Spor birkaç branştan ibaret değildir. Bunu da hamdolsun sizlerle birlikte her alandaki uygulamalarımız, iş birliğimizle ortaya koyuyoruz. Bizim bu anlamdaki söylemlerimizin ne kadar gerçekçi, ciddi olduğunu göstermesi açısından bugünkü toplantının önemli olduğunu düşünüyorum.”