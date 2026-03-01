KARATEDE BALKAN ZAFERİ: ZİRVE TÜRKİYE’NİN!

Haber Merkezi

Bosna Hersek’in Banja Luka kentinde düzenlenen Balkan Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası’nda zirveyi Türkiye aldı. Genel Klasmanda Şampiyonuz!

Banja Luka’da 27 Şubat – 1 Mart 2026 tarihleri arasında düzenlenen Balkan Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası tamamlandı. Şampiyona sonunda Türkiye, 12 altın, 9 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplam 30 madalya ile genel klasmanda zirvede yer alarak Balkan Şampiyonu oldu. Ay-yıldızlı ekibimiz, hem büyükler hem de veteranlar kategorilerinde ortaya koyduğu istikrarlı ve kararlı performansla organizasyona damga vurdu.

TKF Başkanı Ercüment Taşdemir: “Sadece madalya için değil, ay-yıldızlı bayrağımız için mücadele ettik”.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Balkan Şampiyonası’nı genel klasmanda birinci tamamlamak bizler için büyük bir gurur. Sporcularımız tatamide sadece madalya için değil, ay-yıldızlı bayrağımız için mücadele etti. Teknik ekibimizin özverili çalışması ve hakemlerimizin uluslararası arenadaki başarılı temsili, bu başarının en önemli parçalarındandır. Elde edilen bu tablo, Türk karatesinin gücünü bir kez daha ortaya koymuştur.”

Karatenin yükselişi artarak devam ediyor!

“Şampiyonada mücadele eden tüm sporcularımıza, emek veren teknik ekibimize ve organizasyonda görev alan kıymetli hakemlerimize teşekkür ediyor; Türk karatesinin yükselişinin artarak devam edeceğine yürekten inanıyoruz.”

Kaynak: TKF