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BULGARİSTAN’IN VARNA KENTİNDEKİ KWU KYOKUSHİN ŞAMPİYONASI’NDA BÜYÜK BAŞARI

184 okunma — 13 Temmuz 2021 10:26
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SİYAHKUŞAK

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Haber: Vural YILMAZ

Dünya Kyokushin Birliği “KWU” Bulgaristan’ın Varna kentinde 4-11 temmuz tarihleri arasında adeta Kyokushin resitaline imza attı. 27 ülkenin katılım sağladığı Gencler U21 Dünya kupası ve Pro  Kyokushin yarışmasında Türkiye KWU Takımı güçlü rakipleri karşısında büyük başarı elde etti.

Bulgaristan’ın Varna kentinde hem 21 yas altı Gençler Dünya Kupası, hem de Pro Kyokushin Avrupa Sampiyonası ile kamp birarada gerçekleşti. KWU’nun dev organizasyonuna Türkiye’yi temsilen 43 kişilik bir takım ile katıldı. Toplamda gençlerimiz, 1 Dünya şampiyonluğu, 1 Dünya ikinciliği ve 5 Dünya üçüncülüğü alarak gücünü ortaya koydu.

Varna kentinde 4-11 temmuz tarihleri arasında düzenlenen 21 yaş altı Gençler Dünya Kupası ve Pro Kyokushin Avrupa Sampiyonası’na KWU Türkiye Başkanı İsmail Yıldırım ve Başkan Yardımcısı İsa Sağlam ve Sensei Yusuf Tekin katılan ekipte yer aldı. KWU Türkiye Takımı’nın aldığı 1 Dünya şampiyonluğu, 1 Dünya ikinciliği ve 5 Dünya üçüncülüğü büyük başarı olarak yorumlandı.

Başkan İsmail Yıldırım, “1 hafta süren kamp ve yarışmaların genç sporcularımızın tecrübe kazanması yonunde çok büyük faydaları olmuştur. Yarısmalarda sporcularımızın gösterdiği başarı gururumuz olmuştur. Gençlerimiz, 1 Dünya şampiyonluğu, 1 Dünya ikinciligi, 5 Dünya üçüncülüğü alarak, çalişmalarının karşılığını almışlardır. Bunun yanında 3 ayrı kategoride 3 tane en iyi dövüşcü “best spirited fighter” ödülünü kazanmıslardır. Buradan hepsini tekrar tekrar tebrik ediyorum. Bu ülkemizin Kyokushin tarihinde kazanılmış en buyuk başarıdır. Bu takım ruhu ile birlikte inşallah daha büyük hedeflere dogğru ilerleyecegiz.” dedi.

Sensei Yusuf Tekin ise Varna’da  düzenlenen 27 ülkenin katılım sağladığı  Gencler U21 Dünya Kupası ve Pro  Kyokushin yarışmasında büyük bir başarı elde ettiklerini ifade etti.
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