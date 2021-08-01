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BUSENAZ SÜRMENELİ YARI FİNALDE

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BUSE NAZ ÇAKIROĞLU YARI FİNALDE

36 okunma — 01 Ağustos 2021 13:55
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SİYAHKUŞAK

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Kokugikan Arena’da çeyrek finalde Buse Naz Çakıroğlu, Taylandlı sporcu Jutamas Jitpong’la mücadele etti. Mücadeleyi kazanan sporcumuz 51 kg. Buse Naz Çakıroğlu, yarı finale çıkarak olimpiyat madalyasını garantiledi.

Buse Naz Çakıroğlu, karşılaşmaya çok iyi başladı. 25 yaşındaki milli boksör, ilk rauntta 5 hakemin 4’ünden tam puan aldı. İkinci rauntta Buse Naz, rakibine vurduğu kroşelerle net bir üstünlük kurdu ve 5 hakemden tam puan aldı.

Maçın son raunt temkinli oldu ve üstünlüğünü korumayı başaran Buse Naz Çakıroğlu, adını yarı finale yazdırdı.

Milli Takımın F. Bahçeli boksörü Buse Naz yarı final karşılaşması için 4 Ağustos Çarşamba günü ringe çıkacak.

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