BUSENAZ ÇAKIROĞLU ÇEYREK FİNAL MAÇINA ÇIKIYOR

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda 29 Temmuz Perşembe günü boksta Buse Naz Çakıroğlu çeyrek finale yükseldi.

Boksta Busenaz Çakıroğlu, Kokugikan Arena’da son 16 turunda Özbekistan’dan Tursunoy Rakhimova’yla karşılaştı.

Çakıroğlu kadınlar 51kg ilk maçında Özbek Tursunoy Rakhimova’yı 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi. Sporcumuz 1 Ağustos’ta Taylandlı Jutamas Jitpong ile karşılaşacak.

Milli boksörmüz, ilk rauntta istediği oyunu sergileyemedi ve 5 hakemin 4’ü Özbek sporcuya yüksek puan verdi. İkinci rauntta daha agresif oynayan Buse Naz, bu raundda 5 hakemin 3’ünün puanını elde etti. Oyunu bırakmayan boksörümüz, büyük heyecan sahne olan son rauntta 4 hakemin tam puanını aldı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Maçın Pazar günü TSİ 05.00’te oynanması bekleniyor.