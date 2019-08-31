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    1 Eylül 2019

    tarihinde eklendi.

Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası’nda 2 Altın, 2 Gümüş…

Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası 22-31 Ağustos tarihleri arasında İspanya’nın başkenti Madrid’de gerçekleşti. Milli takımımız şampiyonayı 2 altın, 2 bronz olmak üzere toplamda 4 madalya ile tamamladı.

Türkiye Boks Federasyonu’nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan ve 22-31 Ağustos tarihleri arasında İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası oynanan final müsabakalarıyla sona erdi.

Final müsabakalarında ringe çıkan iki sporcumuz Buse Naz Çakıroğlu (51 kg) ve Elif Güneri (81 kg) rakiplerini mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu. Milli takımımız şampiyonayı 2 altın, 2 bronz olmak üzere toplamda 4 madalya ile tamamladı.

51 kilo final müsabakasında ringe çıkan sporcumuz Buse Naz Çakıroğlu, Rus rakibi Elena Saveleva’yı mağlup ederek altın madalya kazandı.
81 kilo final müsabakasında ringe çıkan sporcumuz Elif Güneri, Belaruslu rakibi Victoriya Kebikava’yı mağlup ederek altın madalya kazandı.
60 kiloda Sema Çalışkan ve 69 kiloda Busenaz Sürmeneli şampiyonayı bronz madalya ile tamamladı.
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