Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası’nda 2 Altın, 2 Gümüş…

Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası 22-31 Ağustos tarihleri arasında İspanya’nın başkenti Madrid’de gerçekleşti. Milli takımımız şampiyonayı 2 altın, 2 bronz olmak üzere toplamda 4 madalya ile tamamladı.

Türkiye Boks Federasyonu’nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan ve 22-31 Ağustos tarihleri arasında İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası oynanan final müsabakalarıyla sona erdi.

Final müsabakalarında ringe çıkan iki sporcumuz Buse Naz Çakıroğlu (51 kg) ve Elif Güneri (81 kg) rakiplerini mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu. Milli takımımız şampiyonayı 2 altın, 2 bronz olmak üzere toplamda 4 madalya ile tamamladı.