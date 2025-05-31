BÜYÜKLER JUDO AVRUPA KUPASI BOSNA HERSEK’TE DÜZENLENİYOR
Büyükler Avrupa Kupası’nın İlk Gününde 4 Madalya!
BÜYÜKLER JUDO AVRUPA KUPASI BOSNA HERSEK’TE DÜZENLENİYOR…
Bosna Hersek’in Saraybosna kentinde 31 Mayıs – 01 Haziran 2025 tarihlerinde düzenlenen Büyükler Avrupa Kupası’nın ilk gününde, milli judocularımız 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 4 madalya kazandı.
Kupaya 30 ülkeden 306 sporcunun katılıyor.
Fidan ÖGEL (70 kg)
Finalde Hırvat rakibi Karla Kulic’i mağlup ederek altın madalya kazandı.
Mihraç AKKUŞ (66 kg)
Finalde İtalyan Angelo Pantano ile mücadele ederek gümüş madalya kazandı.
Minel AKDENİZ (63 kg)
Sloven rakibi Leila Mazouzi’yi yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
İbrahim DEMİREL (73 kg)
İspanyol Aaron Gonzalez Garcia’yı mağlup ederek bronz madalya kazandı.